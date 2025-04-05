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11:57, 5 апреля 2025Спорт

Овечкин поставил условие для рекордной шайбы в НХЛ

Овечкин заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в НХЛ в пустые ворота
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поставил условие для того, чтобы забросить рекордную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте организации.

Овечкин заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. «У меня были шансы в концовке. Ребята спрашивали, хочу ли я это сделать, но я ответил: "Давайте подождем"» — рассказал он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

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