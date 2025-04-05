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10:51, 5 апреля 2025Россия

Раскрыты планы России нанести небывало мощный удар по Украине

Инсайдеры заявили «МК», что РФ планирует нанести небывало мощный удар по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российское командование планирует нанести небывало мощный удар по Украине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на высокопоставленные источники.

«В Кремле, как передается, это решение назрело давно, и теперь Вооруженные силы России могут в ближайшее время нанести масштабный удар по украинским целям. По сведениям инсайдеров, в правительственных кругах царит уверенное настроение: от армии ожидают решительных и жестких действий», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности удара по объекту в Кривом Роге, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины и западные инструкторы.

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