Стубб заявил об отклонении от курса дискуссии об отправке солдат на Украину

Стубб: Дискуссия об отправке солдат на Украину отклонилась от курса

Дискуссия об отправке солдат на Украину отклонилась от курса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

По его словам, перед обсуждением возможного размещения на Украине иностранных солдат нужно добиться завершения конфликта. То направление, которое приняла дискуссия к настоящему моменту, он назвал символическим.

«Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины», — сказал Стубб и указал, что прежде всего необходимо достичь перемирия. При этом он отметил, что перемирие не означает завершения конфликта и «за ним нужно следить».

Ранее отправлять свои войска на Украину отказалась Польша – один из ближайших союзников Киева. В Варшаве не поддержали идею присутствия польских солдат в зоне конфликта даже в качестве миротворцев. «Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить [украинские территории]. (...) Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — объяснил решение глава польского МИД Радослав Сикорский.