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23:05, 5 апреля 2025Спорт

«Тампа» Кучерова и Василевского вышла в плей-офф НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучерова и Василевского вышел в плей-офф НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась разгромным поражением команды Артемия Панарина со счетом 0:4.

За «Тампу» выступает два российских хоккеиста. Цвета клуба защищают форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

«Тампа» имеет в активе 93 очка. Команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее участие в розыгрыша Кубка Стэнли гарантировал себе «Вашингтон Кэпиталс». Команда Александра Овечкина лидирует в Столичном дивизионе и Восточной конференции со 107 очками.

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