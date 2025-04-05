В Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела мужчины и младенца

На улице Шолохова на западе Москвы под окнами дома найдены тела 37-летнего мужчины и младенца. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».
На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, речь идет об убийстве и суициде. Трехмесячная девочка приходилась погибшему дочерью, но носила фамилию матери. Сообщается, что у женщины было много долгов, против нее подали несколько исков микрофинансовые организации.
Женщина работала товароведом, а мужчина — электриком. Источник канала утверждает, что перед инцидентом они употребляли спиртное, и в ходе разговора отец ребенка приревновал его мать.
Ранее сообщалось, что 82-летняя жительница Красноярска упала с балкона третьего этажа во время шквалистого ветра и скончалась. Предварительно, она встала на табурет и, возможно, облокотилась на деревянную балконную раму, но та не выдержала, женщина выпала наружу.