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10:09, 5 апреля 2025Бывший СССР

Уничтоженных при попытке пересечь Днепр украинских диверсантов сняли на видео

Опубликовано видео с уничтоженными при попытке пересечь Днепр диверсантами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Опубликовано видео с уничтоженными при попытке пересечь Днепр украинскими диверсантами. Снятую беспилотником запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны тела в камуфляже, лежащие в траве. Источник агентства в силовых структурах пояснил, что диверсанты выли выявлены еще во время форсирования Днепра на моторной лодке. Украинцев ликвидировали сразу после того, как они сошли на левый берег.

Ранее россиянам показали тела украинских солдат в Белгородской области — Вооруженные силы Украины не оставляют попыток вторгнуться и в этот приграничный регион, как ранее было сделано ими в Курской области.

ЖЗЛ
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