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16:46, 5 апреля 2025Спорт

Ягр отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Хоккеист Яромир Ягр поаплодировал Овечкину, повторившему рекорд Гретцки в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Яромир Ягр

Яромир Ягр . Фото: Petr Josek / Reuters

Чешский хоккеист Яромир Ягр на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на повторение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

53-летний спортсмен выложил видео 894-го гола Овечкина и приложил к нему эмодзи с аплодисментами. «Что за сцена!» — написал он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

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