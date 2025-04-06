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15:56, 6 апреля 2025Россия

11-летняя россиянка помогла раненным во время обстрела ВСУ родителям

Под Курском 11-летняя девочка помогла раненным при обстреле ВСУ родителям
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области 11-летняя девочка из села Гуево помогла родителям, раненным во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом россиянка рассказала РИА Новости.

«Я не слышала ни свиста, ничего. Я почти что была в самом низу, на предпоследней ступеньке стояла. И над головой такая желтая, как вспышка. Голову вот так закачало, я чуть не упала… Выхожу из-за угла, смотрю, папа по ступенькам вот так сползает вниз», — рассказала школьница.

Пострадавшему отцу девочка помогла, обработав рану перекисью водорода. Кроме того, во время обстрела пострадала и ее мать — осколок снаряда повредил женщине руку, которую ее дочь обеззаразила и перевязала.

Ранее сообщалось, что за сутки российские военнослужащие эвакуировали из Гуево шестерых человек, включая ребенка.

6 апреля стало известно, что над администрацией села поднят российский флаг. При этом первые сообщения об освобождении населенного пункта появились еще 2 апреля, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

ЖЗЛ
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