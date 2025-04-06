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09:11, 6 апреля 2025Россия

Аэромобильные группировки МЧС прибыли в Хакасию

Аэромобильные группировки МЧС общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Аэромобильные группировки МЧС общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию на помощь в ликвидации пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами», — рассказали в МЧС республики.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось.

Штормовой ветер обрушился на несколько регионов России. Он привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Иркутской области из-за ураганного ветра оказались обесточены более ста тысяч домов. В Красноярском крае ураган начал сносить крыши с домов.

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