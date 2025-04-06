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17:41, 6 апреля 2025Спорт

Милонов высмеял сменившую спортивное гражданство Касаткину

Депутат Милонов заявил, что теннисистка Дарья Касаткина повела себя продажно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высмеял сменившую спортивное гражданство теннисистку Дарью Касаткину. Его слова приводит Vseprosport.ru.

«Касаткина повела себя продажно, она предала свою семью, страну, школу, где училась, все осваивала. Для меня она как спортсмен больше не существует. Она — девочка по спортивному вызову», — заявил депутат. Он добавил, что возвращение в Россию для Касаткиной невозможно.

Ранее Касаткина поделилась эмоциями после первого матча под флагом Австралии. Спортсменка заявила, что не могла сдержать улыбку, когда услышала от диктора, что она представляет Австралию.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 12-е место.

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