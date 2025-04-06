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17:05, 6 апреля 2025Россия

Раскрыто состояние пострадавшего при нападении медведя в Подмосковье мужчины

ТАСС: Пострадавший при нападении медведя под Москвой мужчина пришел в сознание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Подмосковье, пришел в сознание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Красногорской больницы Бутая Бутаева.

«Раны все заживают, нет воспаления, вчера мы сняли его с ИВЛ, он сейчас в сознании, разговаривает, активно пьет жидкость, двигается, выполняет все команды: в целом состояние его с прогрессивной положительной динамикой», — отметил Бутаев.

Он добавил, что после заживления ран медики будут решать вопрос остеосинтеза пострадавших костей лицевого скелета.

Ранее сообщалось, что пострадавший от нападения медведя находится в тяжелом состоянии.

Медведь напал на мужчину в Подмосковье в четверг, 3 апреля. Местный житель отправился в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов. Ближе к границе Московской и Смоленской областей он наткнулся на медведя, который напал на него и разодрал лицо.

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