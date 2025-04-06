Российская гимнастка-чемпионка показала кадры с фотосессии в нарядах с декольте

Российская гимнастка Кудрявцева показала кадры с фотосессии в нарядах с декольте

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева показала кадры с новой фотосессии. Она опубликовала их на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кудрявцева продемонстрировала несколько образов. Она позировала в белом гимнастическом купальнике, а также в нескольких комплектах из топов с декольте, юбки и лосин. Некоторые снимки были сделаны рядом с балетным станком.

В комментариях Кудрявцеву назвали лучшей гимнасткой в мире. «И создал же Бог такую красоту», — добавила одна из подписчиц.

Помимо олимпийского серебра, в активе Кудрявцевой 13 побед на чемпионатах мира и девять — на чемпионатах Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году.