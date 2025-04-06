Rutube заблокировали в Турции

Власти Турции заблокировали доступ к Rutube из-за рекламы ставок на ресурсе

Власти Турции заблокировали доступ к онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube из-за рекламы ставок и других незаконных азартных игр на ресурсе. Соответствующее решение приняло Управление информационных технологий и связи страны, передает ТАСС.

При попытке зайти на сайт появляется уведомление, что доступ заблокирован по решению регулятора. Такая же информация указана на официальном сайте ведомства в разделе проверки заблокированных ресурсов. Там пользователям показаны выдержки из уголовного кодекса Турции, в которых говорится о борьбе с финансированием терроризма, организацией азартных игр и тотализаторов.

«Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты со ставками, могут сделать вас преступником. Кроме того, незаконные ставки и азартные игры являются уголовными преступлениями», — предупредили в Управлении информационных технологий и связи Турции. При этом пока что решение о блокировке Rutube принято только регулятором, а не судом.

В марте уже появлялись сообщения о блокировке Rutube в Турции из-за рекламы ставок. Пользователи интернета заявили, что сайт Rutube перестал открываться. Доступ к нему пропал у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Однако в Rutube опровергли информацию о запрете в стране. В компании тогда заявили, что затруднения с доступом к сайту видеохостинга могут быть связаны со «спецификой работы местных провайдеров».