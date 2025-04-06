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15:07, 6 апреля 2025Россия

Стало известно о планах Путина заняться вопросами авиаперевозок

ВГТРК: На следующей неделе Владимир Путин займется вопросами авиаперевозок
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На следующей неделе президент России Владимир Путин собирается заняться вопросами авиаперевозок. О планах главы государства стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России», — заявил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Уточняется, что президент продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив.

Ранее в Кремле высказались о планах Владимира Путина созвониться с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, разговор глав государств в ближайшие дни не планируется — его нет в графике российского лидера.

Представитель Кремля также отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но в деле много нюансов.

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