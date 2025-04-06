Великобритания испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания совместно с США испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания совместно с США испытала гиперзвуковой ракетный двигатель. Об этом сообщает Минобороны Соединенного королевства.

Сообщается, что благодаря сотрудничеству королевства с промышленностью и правительством США британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя. Также сообщается, что двигательная система устройства предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты.

«Мы живем в более опасном мире, и для нас как никогда важно внедрять инновации и опережать наших противников, оснащая наши войска технологиями будущего», — сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее власти Британии захотели применить ядерное оружие без согласования с США. Согласно плану непрерывного морского сдерживания, Великобритания постоянно поддерживает в боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку.

