Современные смартфоны назвали скучными

TechRadar: 62% пользователей посчитали современные смартфоны скучными

Опрос популярного издания TechRadar показал, что 62 процента пользователей смартфонов недовольны внешним видом своих устройств. Результаты опроса доступны на сайте медиа.

Журналисты портала провели опрос «Как вы относитесь к дизайну флагманских смартфонов в 2025 году?» В нем приняло участие 1500 читателей издания. Самым популярным оказался ответ «Современный дизайн смартфонов скучен», который получил 915, или 62 процента голосов. 16 процентов респондентов заявили, что дизайн современных устройств скучный, однако единообразие имеет определенный смысл.

Авторы отметили, что лишь 204 респондента, или 14 процентов участников опроса, заявили, что их полностью устраивает дизайн современных телефонов. 8 процентов читателей полагают, что дизайн доступных на рынке гаджетов является вполне разнообразным.

Журналисты издания подчеркнули, что на современном рынке практичность и сдержанный стиль оказались важнее разнообразия. В материале говорится, что, согласно данным исследовательской компании ICIS, с 2021 года продажи смартфонов ведущих брендов неуклонно снижаются. Однако специалисты считают, что во много это связано с тем, что потребители стали реже менять свои устройства на новые.

Ранее опрошенные Reuters эксперты заявили, что новые смартфоны Apple могут подорожать на 30 процентов из-за пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Так, доступный iPhone 16e может подорожать до 856 долларов, флагманский iPhone 16 Pro Max — до 2300 долларов.