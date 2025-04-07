Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

CCTV: Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3600 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3600 человек, еще более пяти тысяч ранены. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местные власти.

«Мощное землетрясение, произошедшее в Мьянме 28 марта, унесло жизни 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме были зафиксированы два мощных землетрясения подряд. В результате катастрофы оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, из-за толчков в земле образовался разлом.

3 апреля из-под завалов извлекли тело гражданина России без признаков жизни, который работал преподавателем. Информацию о россиянине среди жертв землетрясения подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.