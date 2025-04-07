Дуда сравнил башкирский мед с музыкой Рахманинова

Вадим Дуда сравнил башкирский мед с музыкой композитора Рахманинова

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда сравнил башкирский мед с музыкой композитора Сергея Рахманинова. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Удивительный свет в баночке башкирского меда! Похоже на вторую часть второго концерта Сергея Рахманинова. Там тоже — изнутри льется яркий, но медленный и тягучий свет!» — написал Дуда под фотографией башкирского меда.

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