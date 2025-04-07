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08:12, 7 апреля 2025Спорт

Малкин прокомментировал рекорд Овечкина

Форвард Евгений Малкин заявил, что Александр Овечкин прошел хоккей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин «прошел хоккей». Так он прокомментировал рекорд соотечественника по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ты прошел хоккей», — написал Малкин, сопроводив публикацию фото с Овечкиным.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

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