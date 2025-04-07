Малкин прокомментировал рекорд Овечкина

Форвард Евгений Малкин заявил, что Александр Овечкин прошел хоккей

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин «прошел хоккей». Так он прокомментировал рекорд соотечественника по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ты прошел хоккей», — написал Малкин, сопроводив публикацию фото с Овечкиным.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.