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18:31, 7 апреля 2025Забота о себе

Метеочувствительным людям подсказали способ пережить магнитные бури

Терапевт Спахов посоветовал избегать стресса и кофеина в период магнитных бурь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Магнитные бури способны вызвать серьезный дискомфорт, особенно в сочетании с резким изменением погоды, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов. Способы легко пережить колебания магнитного поля Земли он подсказал в беседе с aif.ru.

Специалист указал, что чаще всего метеочувствительные люди в период магнитных бурь жалуются на скачки артериального давления. Он добавил, что ситуация становится особенно опасной, когда метеочувствительность сопровождается заболеваниями сердца. В этом случае терапевт посоветовал избегать любых факторов, повышающих давление, таких как стресс, избыточное потребление соли, кофеина и крепкого алкоголя.

Также Спахов рекомендовал утром и вечером измерять артериальное давление. Он уточнил, что рост показателей, сопровождающийся головной болью, головокружением, туманом в голове и мушками в глазах, указывает на развитие гипертонического криза. «Очень плохо, если головная боль усиливается, появляется тошнота или даже рвота», — отметил врач. Он призвал еще до появления таких опасных симптомов принять лекарство для экстренного снижения давления.

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Терапевт предупредил, что начинать прием подобных препаратов нужно с минимальной дозы, так как их воздействие может быть очень сильным. Также Спахов подчеркнул, что не нужно пытаться сбить давление до нормального уровня, достаточно снизить его на 20 процентов. Вызывать скорую помощь следует, если препарат не помогает и давление остается стабильно высоким или растет, заключил терапевт.

Ранее россиянам назвали неожиданный способ борьбы с метеочувствительностью. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал закаляться, чтобы не реагировать на резкие изменения погоды.

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