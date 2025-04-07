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12:31, 7 апреля 2025Забота о себе

Мужчина выпил привезенный из отпуска напиток и попал в больницу с отеком мозга

Терапевт Чоудхури: У мужчины развился отек мозга после глотка кокосовой воды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Raimund Franken / imagebroker.com / Globallookpress.com

69-летний житель Дании выпил кокосовую воду и спустя несколько часов попал в больницу с отеком мозга, рассказал терапевт, дерматолог Сэмюэль Чоудхури. Историю опубликовало издание Daily Mirror.

По словам Чоудхори, мужчине стало плохо поле того, как он попробовал привезенный из отпуска питьевой кокос. Он сделал один глоток, но вкус напитка показался ему странным, и он выбросил его в мусор. Примерно через три часа у мужчины появились потоотделение, тошнота и рвота, а обследование в больнице выявило сильный отек мозга. Несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.

Чоудхари рассказал, что причина резкого ухудшения состояния стала понятна лишь после вскрытия. «Врачи обнаружили грибок arthrinium saccharicola в трахее пациента», — рассказал терапевт. Он уточнил, что источником заражения стал кокос, испортившийся из-за неправильного хранения. Грибки из ореха попали в организм и стали выделять токсичное соединение 3-нитропропионовую кислоту, которая не имеет противоядия.

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Резюмируя этот случай, специалист призвал правильно хранить продукты питания, поскольку они могут представлять смертельную опасность. По его словам, при комнатной температуре допустимо оставлять только неочищенные кокосы, питьевые варианты без скорлупы, нужно держать только в холодильнике.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли двухлетнего малыша, который проглотил магнитные шарики. Ребенок во время игры проглотил почти три десятка шариков.

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