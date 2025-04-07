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13:36, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Раде предрекли будущее властям Украины после заключения сделки с США

Дубинский: После сделки с США Украине будет нужен бухгалтер, а не президент
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

После подписания сделки по редкоземельным металлам власть Украине потребуется бухгалтер, а не президент. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«После подписания сделки о минералах на Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в "фонд". Классическая колониальная администрация», — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что украинская делегация в начале недели приедет в США для проведения переговоров по редкоземельным металлам. Уточнялось, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Киеву более масштабную сделку по добыче полезных ископаемых.

Днем 7 апреля вице-премьер и министр экономики республики Юлия Свириденко подтвердиласроки переговоров по недрам между Киевом и Вашингтоном. Она уточнила, что в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

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