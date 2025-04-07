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11:49, 7 апреля 2025Мир

На Западе признали бессмысленность миротворческого контингента ЕС на Украине

Bloomberg: Размещение миротворческого контингента ЕС на Украине не имеет смысла
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Размещение миротворческого контингента Великобритании и стран Европейского союза (ЕС) на Украине не имеет стратегического смысла. Об этом со ссылкой на экспертов пишет агентство Bloomberg.

«Какую цель могла бы преследовать европейская бригада или две, скажем, находясь во Львове, который ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе», — отмечает издание.

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Как указал старший научный сотрудник британского Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри, размещение на Украине контингента до 10 тысяч человек станет «приглашением для России их испытать», а содержание большего числа военнослужащих будет для европейцев слишком обременительным.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или ЕС на Украине абсурдны. По его мнению, миротворчество и Североатлантический альянс — несовместимые вещи.

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