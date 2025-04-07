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19:27, 7 апреля 2025Забота о себе

Назван возраст резкого старения организма

Биоинженер Крушельцкий: В 45 и 65 лет организм резко стареет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий уверен, что старение — это не линейный процесс, а одномоментное явление. Возраст резкого старения организма он назвал в видеоролике, опубликованном в TikTok-аккаунте телеканала ABC Health, пишет Daily Mail.

Ученый уточнил, что старение происходит в два этапа. Первый наступает примерно в 45 лет и характеризуется заметным ухудшением качества кожи, потерей мышечной массы и, как следствие, замедлением метаболизма. Ученый уточнил, что после этого возраста появляются первые глубокие морщины, а организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь.

По словам биоинженера, второй раз организм резко стареет в 65 лет. Это влечет за собой снижение защитной функции иммунной системы.

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Ученый подчеркнул, что названный им возраст приблизительный. У некоторых людей старение может произойти на десять лет раньше, а у других на десять лет позже. Поэтому ученый призвал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом в течение всей жизни, чтобы отсрочить наступление возрастных изменений.

Ранее нутрициолог Карина Газетдинова заявила, что вино, морковь и лосось помогают продлить молодость. По ее словам, в этих продуктах содержатся вещества, необходимые для восстановления клеток.

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