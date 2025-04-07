Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 7 апреля 2025Россия

Пушков прокомментировал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

Пушков назвал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу обреченной затеей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков прокомментировал намерение Конгресса США объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они [члены Демократической партии] знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить», — сказал Пушков. По словам сенатора, через импичмент демократы «пытаются возродиться к жизни».

Пушков заявил, что демократы финансируют и организовывают массовые акции протеста против американского лидера, «которые уже пошли по всей стране, поднимая свой электорат».

Ранее подачу иска об импичменте анонсировал член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин. По его мнению, Трамп не заслуживает должности президента США. Кроме того, по всей стране начались митинги против политики американского лидера.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери ВСУ на территории Курской области

    В России предложили ввести уполномоченного по правам животных

    Трамп назвал условие для заключения сделки с Китаем

    В Минтруде назвали сферы с риском снижения числа работников

    Москвичей предупредили об усилении снегопада в городе

    В США объяснили введение пошлин против «островов пингвинов»

    Стоимость нефти Brent опустилась

    Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

    Пушков прокомментировал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

    В Госдуме предложили наказывать за использование ИИ в преступных целях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше