Пушков прокомментировал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

Пушков назвал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу обреченной затеей

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков прокомментировал намерение Конгресса США объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они [члены Демократической партии] знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить», — сказал Пушков. По словам сенатора, через импичмент демократы «пытаются возродиться к жизни».

Пушков заявил, что демократы финансируют и организовывают массовые акции протеста против американского лидера, «которые уже пошли по всей стране, поднимая свой электорат».

Ранее подачу иска об импичменте анонсировал член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин. По его мнению, Трамп не заслуживает должности президента США. Кроме того, по всей стране начались митинги против политики американского лидера.