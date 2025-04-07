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11:53, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

Российские войска продолжили наступление в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«По тылам ВСУ работают российская авиация и беспилотники», — говорится в публикации.

Ранее российские войска поразили готовившуюся к вторжению в Курскую область группировку ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что оказавшиеся под ударом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились на окраине Сум.

6 апреля также стало известно о продвижении ВС РФ к трассе в Юнаковке Сумской области. Через нее ведется снабжение подразделений ВСУ под Курском.

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