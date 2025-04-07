Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

Не существует продукта, который автоматически повысит либидо, однако есть еда, негативно влияющая на сексуальность, считает диетолог Алиса Хиченс. Ее слова приводит Daily Mail.

Хиченс отметила, что сексуальное влечение возникает, когда человек энергичен и полон сил, а это, в свою очередь, зависит от питания. По ее словам, любые продукты, полезные для сердца и мозга, будут улучшать половую функцию, в то время как колбасы, чипсы и избыток сахара в рационе будут оказывать противоположный эффект.

Диетолог также указала, что огромную роль для правильной работы половой системы играет вода. «У женщин обезвоживание может спровоцировать сухость влагалища, из-за чего секс будет неприятным, у мужчин — эректильную дисфункцию, вызванную плохим кровообращением», — предупредила она.

Чтобы не испортить половой акт, Хиченс посоветовала перед сексом не есть чеснок из-за его сильного запаха, и тяжелую и жирную пищу, которая может вызвать тяжесть в желудке. Также, по ее словам, не стоит перед свиданием употреблять в пищу капусту, горох, фасоль и брокколи. Диетолог объяснила, что эти продукты очень полезны для кишечника, но вызывают газообразование и могут испортить романтику.

Кроме того, она посоветовала не увлекаться алкоголем перед сексом, поскольку в небольших количествах спиртные напитки помогают расслабиться, но в больших количествах уменьшают чувствительность и ухудшают потенцию.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о своих самых больших ошибках в сексе. Многие признались, что засыпали в процессе из-за чрезмерного употребления алкоголя.