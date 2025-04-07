СК обжалует домашний арест подозреваемого в расправе над ульяновской школьницей

СК обжалует домашний арест обвиняемого в убийстве ульяновской школьницы

Следователи Следственного комитета (СК) России обжалуют домашний арест обвиняемого в расправе на 14-летней ульяновской школьницей, найденной в погребе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Ульяновской области.

Правоохранители продолжаются расследование уголовного дела по факту расправы над школьницей, найденной на полу в погребе с перерезанным горлом. Подозреваемого в нападении на нее задержали. Им оказался несовершеннолетний юноша. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении него под стражу, но суд отказал и поместил фигуранта под домашний арест. Следователи инициировали обжалование этого решения.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 3 на 4 апреля. Тогда обвиняемый пришел во двор дома пострадавшей, напал на нее с топором. От полученных ран школьница не выжила.

Ранее сообщалось, что подозреваемые — два брата. Они могут иметь психические отклонения, однако, медицинская справка, подтверждающая эту информацию, якобы имеется только у одного из них.