Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 7 апреля 2025Силовые структуры

СК обжалует домашний арест подозреваемого в расправе над ульяновской школьницей

СК обжалует домашний арест обвиняемого в убийстве ульяновской школьницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи Следственного комитета (СК) России обжалуют домашний арест обвиняемого в расправе на 14-летней ульяновской школьницей, найденной в погребе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Ульяновской области.

Правоохранители продолжаются расследование уголовного дела по факту расправы над школьницей, найденной на полу в погребе с перерезанным горлом. Подозреваемого в нападении на нее задержали. Им оказался несовершеннолетний юноша. Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении него под стражу, но суд отказал и поместил фигуранта под домашний арест. Следователи инициировали обжалование этого решения.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 3 на 4 апреля. Тогда обвиняемый пришел во двор дома пострадавшей, напал на нее с топором. От полученных ран школьница не выжила.

Ранее сообщалось, что подозреваемые — два брата. Они могут иметь психические отклонения, однако, медицинская справка, подтверждающая эту информацию, якобы имеется только у одного из них.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше