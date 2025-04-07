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16:59, 7 апреля 2025Наука и техника

Спецназ в КНДР получил новые снайперские винтовки

Спецназ КНА получил винтовки семейства Stеуr-Mannlicher SSG-08
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Снайперы подразделений специального назначения Корейской народной армии (КНА) получили новые снайперские винтовки. Оружие относится к семейству австрийских Stеуr-Mannlicher SSG-08, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии новой винтовки, которую представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе посещения одного из учебных центров спецназа КНА. «Оригинальные ли это австрийские винтовки, или их иностранные или местные копии — неизвестно», — отметили в сообщении.

Автор напомнил, что SSG-08 используют в российских силовых структурах, а в Иране выпускают копии других винтовок Steyr.

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Винтовку с цилиндрическим затвором SSG-08 впервые представили в 2008 году. SSG 08 выпускают под патроны различных калибров, включая 7,62 на 51 миллиметр НАТО и 7,62 на 67 миллиметров. Оружие с длиной ствола 600 миллиметров весит 5,7 килограмма.

В марте стало известно, что иранская армия начала получать российские высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000. Винтовку представили в рамках презентации нового оружия командующему сухопутными войсками армии Ирана.

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