Спецназ в КНДР получил новые снайперские винтовки

Спецназ КНА получил винтовки семейства Stеуr-Mannlicher SSG-08

Снайперы подразделений специального назначения Корейской народной армии (КНА) получили новые снайперские винтовки. Оружие относится к семейству австрийских Stеуr-Mannlicher SSG-08, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии новой винтовки, которую представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе посещения одного из учебных центров спецназа КНА. «Оригинальные ли это австрийские винтовки, или их иностранные или местные копии — неизвестно», — отметили в сообщении.

Автор напомнил, что SSG-08 используют в российских силовых структурах, а в Иране выпускают копии других винтовок Steyr.

Винтовку с цилиндрическим затвором SSG-08 впервые представили в 2008 году. SSG 08 выпускают под патроны различных калибров, включая 7,62 на 51 миллиметр НАТО и 7,62 на 67 миллиметров. Оружие с длиной ствола 600 миллиметров весит 5,7 килограмма.

В марте стало известно, что иранская армия начала получать российские высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000. Винтовку представили в рамках презентации нового оружия командующему сухопутными войсками армии Ирана.