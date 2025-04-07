Жители Германии впали в панику из-за страха перед возможной войной в Европе

Focus: В Германии растет паника из-за страха перед возможной войной в Европе

В Германии фиксируют волну панических настроений среди населения. Так, жители ФРГ массово скупают товары первой необходимости и спешно планируют отпуска на фоне опасений крупномасштабного военного конфликта в Европе, пишет издание Focus.

«Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем», — цитирует издание слова немки Майи Бауэр.

Как отмечается в статье, абстрактная угроза полномасштабной войны в Европе оказала сильное влияние на потребительские привычки населения. Другая жительница Германии заявила, что уже успела подготовить некоторые вещи на случай катастрофы.

В свой «чемодан на черный день» она положила «спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства и походное снаряжение, включая газовую плиту».

Ранее немецкий историк Зенке Найтцель заявил, что в 2025 году может наступить последнее мирное лето для жителей Германии. По мнению эксперта, украинский конфликт может распространиться на другие части Европы.

До этого стало известно, что европейские государства начали готовить граждан к возможной ядерной угрозе. Так, Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания.