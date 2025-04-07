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14:36, 7 апреля 2025Спорт

В Кремле высказались о возможных матчах КХЛ и НХЛ

Песков заявил, что пока никакой конкретики по матчам КХЛ и НХЛ нет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможных матчах между игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что пока никакой конкретики по данным встречам нет. «Давайте не забывать: это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Конечно, там тоже много нюансов, кстати говоря — там у всех свои графики», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. 6 апреля капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил снайперский рекорд лиги.

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