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08:39, 7 апреля 2025Россия

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пятью пассажирами

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое человек пропали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Новокузнецком округе Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами. Три человека пропали, двое выбрались самостоятельно, информирует ГУМЧС по региону.

«В Новокузнецком МО перевернулась аэролодка с пятью людьми. Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна», — сказано в сводке. Как уточняется, на акватории работали четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России.

В полицейском главке региона рассказали, что аэролодка с мужчинами в возрасте от 32 до 48 лет перевернулась в районе реки Чумыш. Предварительно было установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в данном регионе еще не начался. Сейчас сотрудники полиции совместно со спасателями принимают участие в поисковых мероприятиях, они обследуют берег реки.

Ранее сообщалось, что на Ладожском озере под Санкт-Петербургом опрокинулась моторная лодка. На борту были три человека — двое мужчин не выжили, а одного пострадавшего доставили в больницу.

До этого лодка с пассажирами перевернулась пригороде Санкт-Петербурга — Кронштадте. На борту судна находились шесть человек.

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