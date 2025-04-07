В Международной федерации гимнастики оценили отказ россиян от участия в турнирах

В FIG заявили, что сожалеют об отказе российских гимнастов от участия в турнирах

В Международной федерации гимнастики (FIG) оценили отказ российских спортсменов от участия в турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIG заявили, что сожалеют о решении Федерации гимнастики России (ФГР). При этом они назвали критерии допуска спортсменов справедливыми.

5 апреля ФГР заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. При этом гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в социальных сетях.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.