Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Карен Хачанов
Монте-Карло
Арсенал
Завтра
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Бавария
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Барселона
9 апреля
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
9 апреля
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
22:55, 7 апреля 2025Спорт

В Международной федерации гимнастики оценили отказ россиян от участия в турнирах

В FIG заявили, что сожалеют об отказе российских гимнастов от участия в турнирах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

В Международной федерации гимнастики (FIG) оценили отказ российских спортсменов от участия в турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIG заявили, что сожалеют о решении Федерации гимнастики России (ФГР). При этом они назвали критерии допуска спортсменов справедливыми.

Материалы по теме:
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022

5 апреля ФГР заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. При этом гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в социальных сетях.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    Блогера Жидковского призвали проверить на предмет ЛГБТ

    В российском регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадал подросток

    ВСУ разбили переданный Британией вертолет

    Трамп объяснил объединение европейских стран в ЕС

    Жители российского города пожаловались на заросший плесенью дом

    Трамп объяснил необходимость введения пошлин

    Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

    В Международной федерации гимнастики оценили отказ россиян от участия в турнирах

    Житель Дзержинска рассказал о своем вкладе в освобождение города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше