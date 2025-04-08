Названы способы защиты от фишинга

Appleinsider: От фишинга защитят надежный пароль и скрытый адрес почты

Авторы издания Appleinsider перечислили способы по предотвращению и защиты от фишинговых атак. Материал доступен на сайте медиа.

Фишинг — вид мошенничества в интернете, заключающийся в краже логинов и паролей пользователей. Специалисты издания заявили, что от фишинга достаточно надежно защищает хороший пароль, созданный с использованием букв, цифр и специальных символов. Также они посоветовали скрывать свой настоящий почтовый ящик при регистрации на «необязательных» сервисах — например, сайтах для оплаты парковки.

В качестве профилактики журналисты посоветовали один или два раза в год просматривать и удалять аккаунты веб-сайтов, которые больше не используются. «Хоть это и раздражает, но это называют одним из лучших действий, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от киберпреступности», — заметили авторы.

В материале говорится, что для защиты от фишинга лучше всего взаимодействовать с сервисами не через электронную почту и мессенджеры, а напрямую. «Если вы получили письмо, сообщающее о проблеме с вашим аккаунтом, просто перейдите на сам сайт по прямой ссылке», — заключили журналисты.

Ранее специалисты исследовательской компании Hoxhunt заявили, что ИИ оказался эффективнее человека в создании фишинговых атак.