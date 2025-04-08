ФНС снова заблокировала банковский счет Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) снова заблокировала банковский счет бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом стало известно РИА Новости.
Причиной блокировки указано непредоставление российским спортсменом налоговой декларации в установленные законом сроки. Другие подробности отсутствуют.
В ноябре прошлого года ФНС заблокировала счета двух принадлежащих Нурмагомедову компаний — «Музея футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Блокировка произошла из-за неуплаты налогов и сокрытия данных об учредителях в 2021 году.
В августе 2024-го сообщалось, что Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС. Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выплатил 320 миллионов рублей.