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17:25, 8 апреля 2025Спорт

ФНС снова заблокировала банковский счет Нурмагомедова

ФНС снова заблокировала банковский счет Хабиба Нурмагомедова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) снова заблокировала банковский счет бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом стало известно РИА Новости.

Причиной блокировки указано непредоставление российским спортсменом налоговой декларации в установленные законом сроки. Другие подробности отсутствуют.

В ноябре прошлого года ФНС заблокировала счета двух принадлежащих Нурмагомедову компаний — «Музея футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Блокировка произошла из-за неуплаты налогов и сокрытия данных об учредителях в 2021 году.

В августе 2024-го сообщалось, что Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС. Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выплатил 320 миллионов рублей.

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