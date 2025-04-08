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07:50, 8 апреля 2025Спорт

Гимнастка из России села на полушпагат в обтягивающем комбинезоне

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат в обтягивающем комбинезоне. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российская и азербайджанская спортсменка снялась в коричневом комбинезоне. На кадрах 32-летняя спортсменка показала, как садиться на полушпагат. Видео собрало более тысячи лайков.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го.

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