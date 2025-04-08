Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

Госдеп прокомментировал информацию о попадании китайских солдат в плен ВСУ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс прокомментировала информацию о попадании двух китайских солдат в украинский плен. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

«Мы знаем о сообщении о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай — основной союзник России в войне в Украине», — сказала она.

Брюс также подчеркнула, данная информация вызывает серьезное беспокойство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении двух китайцев в ДНР. Он сообщил, что их взяли в плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. «Очень надеемся, что китайская сторона тоже отреагирует», — подчеркнул он.