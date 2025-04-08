Крокодил растерзал мужчину

В Индии крокодил убил мужчину, который плавал в реке

В Индии мужчина стал жертвой крокодила. Об этом пишет Times of India.

32-летний Аджит Анил Гайквад, житель деревни Анкалхоп в округе Сангли, штат Махараштра, отправился купаться на реку Кришна 1 апреля и не вернулся домой. Его родственники нашли лишь его одежду и обувь, которые лежали на берегу реки. В среду утром двоюродный брат Гайквада, Авинаш, подал в полицию заявление об исчезновении человека.

Тело было обнаружено в деревне Бхилавади 2 апреля. Полицейские нашли останки в прибрежной осоке. Предположительно мужчина плавал, когда крокодил напал на него и растерзал. В отчете о вскрытии указано, что на руке и лице мужчины были найдены следы от зубов рептилии.

«Это первый подобный инцидент в Сангли за девять лет», — сообщили представители лесного департамента.

Ранее сообщалось, что в Индонезии купальщик стал жертвой крокодила. Трагедия произошла на пляже Талисе на острове Сулавеси 27 марта.

