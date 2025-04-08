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14:44, 8 апреля 2025Спорт

Названа эффективная тренировка для мужчин после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала эффективную тренировку для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять планку с подтягиванием коленей, берпи с отжиманиями, выпады вперед и назад, скручивания локтем к колену, а также динамическую боковую планку. По ее мнению, эти упражнения помогут укрепить все тело.

Ротач добавила, что кратковременный небольшой стресс при занятиях спортом помогает высвободить адреналин, норадреналин и кортизол, что снижает уровень психического напряжения. Она подчеркнула, что уделять тренировкам нужно хотя бы по десять-пятнадцать минут в день.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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