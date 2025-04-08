Названа эффективная тренировка для мужчин после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала эффективную тренировку для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять планку с подтягиванием коленей, берпи с отжиманиями, выпады вперед и назад, скручивания локтем к колену, а также динамическую боковую планку. По ее мнению, эти упражнения помогут укрепить все тело.

Ротач добавила, что кратковременный небольшой стресс при занятиях спортом помогает высвободить адреналин, норадреналин и кортизол, что снижает уровень психического напряжения. Она подчеркнула, что уделять тренировкам нужно хотя бы по десять-пятнадцать минут в день.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.