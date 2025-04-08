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20:10, 8 апреля 2025Моя страна

Отели российского курортного города начали снижать цены на лето

АТОР: Отели Анапы начали снижать цены на лето
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В отелях Анапы началась тенденция снижения цен, особенно на начало лета. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что наибольшее уменьшение среднесуточного тарифа отмечено в двухзвездочных отелях российского курортного города. По данным источника, в среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8 процента.

В аналитической службе АТОР пояснили, что это снижение цен носит ситуационный характер. Небольшие бюджетные отели были вынуждены пойти на такой шаг, так как они больше всего пострадали от нехватки бронирований на фоне общего падения спроса на Анапу из-за разлива мазута в Черном море и затянувшейся ликвидации последствий аварии.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что в настоящее время пляжи Анапы уже не выглядят так, как в начале 2025 года, когда произошел разлив нефтепродуктов. Однако, по его словам, пока нет уверенности, что к маю их приведут к тому состоянию, когда там можно будет отдыхать.

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