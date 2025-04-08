Панама отозвала посла в России Кэтлайна Тодда через два месяца после назначения

В МИД Панамы подтвердили, что отозвали посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда. Он проработал в этой должности два месяца, пишет La Estrella de Panamá.

Внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать причины такого решения, сообщив, что это тайна. В МИД также не сообщили, кто займет этот пост в дальнейшем.

Издание напоминает, что Кэтлайн Тодд вступил в должность 10 февраля 2025 года, передав заместителю главы российского МИД Сергею Рябкову копию верительных грамот.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании отозвал аккредитацию неназванного российского дипломата и его жены, а также вызвал к себе посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина. Как отметили в ведомстве, это стало ответом на «российскую кампанию преследования британских дипломатов».