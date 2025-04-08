Принц пожаловался на маленькое жалование, потребовал льготы и ничего не получил

Принц Лоран Бельгийский проиграл суд о получении социальных льгот и пособий

Младший брат бельгийского короля Филиппа, принц Лоран Бельгийский, проиграл судебную тяжбу о получении социальных льгот и пособий в дополнение к жалованию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лоран считает, что несправедливо лишен социальных льгот и пособий — в частности, у него нет возможности получить обратно часть трат на лечение. Он пожаловался на это в суде, утверждая, что с точки зрения закона может считаться независимым предпринимателем и самозанятым. Это, по его мнению, дает ему право потребовать у государства те же льготы, которые имеются у других предпринимателей. «Тут дело не в финансовых возможностях, а в принципе», — заявлял он в интервью.

Суд пришел к выводу, что принц не может претендовать на льготы, поскольку его нельзя считать самозанятым. При этом работодателя у него также нет. В то же время, по мнению судьи, у принца должна быть пенсия, однако не может ее получить из-за недоработок в бельгийском законодательстве.

Каждый год Лорану Бельгийскому выплачивают несколько сотен тысяч евро из госбюджета. Например, в 2024 году его жалование составило 388 тысяч евро (36 миллионов рублей). Он освобожден от необходимости платить за аренду дома и тратит большую часть этой суммы на зарплаты своих сотрудников и поездки. На личные расходы у принца остается лишь пять тысяч евро (470 тысяч рублей) в месяц.

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