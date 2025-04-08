Россиянка пожаловалась властям на падающие куски потолка в квартире

Жительница Колы пожаловалась губернатору на падающие куски потолка в доме

Жительница Колы Мурманской области пожаловалась, что в многоквартирном доме, в котором она живет, куски потолка падают людям на голову. О проблеме она рассказала под постом у главы региона Андрея Чибиса.

Женщина по имени Ирина, проживающая в доме на Советском проспекте, 14, возмутилась, что ее предыдущие комментарии удаляли. «Почему удаляют комментарии? Или здесь можно писать только про нечищеные дороги? А про то, что крыша дома течет и куски потолка падают людям на голову, нельзя?» — посетовала россиянка, добавив, что в таком случае она будет обращаться в приемную президента.

На комментарий женщине ответил представитель местного Мингосжилстройнадзора. Он заявил, что в управляющую компанию направят запрос, на который та должна будет ответить в течение 10 дней. Ирина отметила, что организация знает о ее проблеме и делает все, что в ее силах, проводя латочный ремонт. «Но он он уже не эффективен, о чем руководитель УК и сообщил во все инстанции», — заключила россиянка.

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