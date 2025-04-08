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20:10, 8 апреля 2025Экономика

Россиянка согласилась починить домофон в доме и лишилась миллионов рублей

Фейковый ремонт домофона обошелся жительнице Хабаровска в 4,3 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Фейковый ремонт домофона обошелся хабаровчанке в миллионы рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе управления МВД по региону.

Речь идет о 73-летней жительнице Краснофлотского района. Она рассказала полицейским, что с ней связался лжепредставитель коммерческой фирмы, занимающейся обслуживанием систем контроля доступа. Собеседник сообщил, что в ближайшее время в доме, где проживает пенсионерка, начнутся работы по ремонту домофонов. Для подтверждения актуальности услуги он попросил женщину назвать код из SMS. После того как она сделала это, ей начали звонить якобы ответственные сотрудники правоохранительных, контролирующих и иных государственных ведомств. Они заявили, что отслеживают мужчину, который по оформленной на хабаровчанку доверенности пытается направить ее деньги на финансирование террористических организаций. Они добавили, что в связи с этим в отношении пенсионерки начали проверку с перспективой возбуждения уголовного дела за госизмену. Один из собеседников посоветовал хабаровчанке перевести сбережения на непродолжительное хранение спецслужбам на «безопасный счет», чтобы выйти из сложившейся ситуации. Испугавшись наказания, женщина обналичила свои накопления и отправила по указанным ей реквизитам, после чего аферисты перестали выходить на связь.

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Общий нанесенный пенсионерке ущерб составил 4,3 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что другая жительница Хабаровского края заплатила более полумиллиона рублей за замену счетчика и осталась ни с чем.

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