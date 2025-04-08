Самолет с отказавшим двигателем сел на шоссе среди машин и попал на видео

CNN: Самолет с отказавшим двигателем сел на шоссе в Бразилии и попал на видео

Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Бразилии из-за отказа двигателя. Инцидент попал на видео, которое публикует CNN Brasil.

Авария произошла в муниципалителе Гарува 5 апреля. На кадрах видно, что одномоторный Flyer Pelican 500BR сел среди машин на оживленной трассе и остановился на обочине.

Отмечается, что на борту воздушного судна с отказавшим двигателем был только пилот, он не пострадал. Автомобилисты тоже остались невредимы.

Самолет быстро убрали с места происшествия, и движение по шоссе восстановили. Несмотря на оперативные действия, в результате аварии образовалась километровая пробка.

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