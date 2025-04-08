Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:13, 8 апреля 2025Путешествия

Самолет с отказавшим двигателем сел на шоссе среди машин и попал на видео

CNN: Самолет с отказавшим двигателем сел на шоссе в Бразилии и попал на видео
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Бразилии из-за отказа двигателя. Инцидент попал на видео, которое публикует CNN Brasil.

Авария произошла в муниципалителе Гарува 5 апреля. На кадрах видно, что одномоторный Flyer Pelican 500BR сел среди машин на оживленной трассе и остановился на обочине.

Отмечается, что на борту воздушного судна с отказавшим двигателем был только пилот, он не пострадал. Автомобилисты тоже остались невредимы.

Самолет быстро убрали с места происшествия, и движение по шоссе восстановили. Несмотря на оперативные действия, в результате аварии образовалась километровая пробка.

Ранее диспетчеры аэропорта Вашингтона устроили кровавую драку во время дежурства. После этого одного из сотрудников арестовали.

    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

    Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

    Пережившего инсульт инвалида-колясочника выдворили с рейса в Великобритании

    Внешность дочери Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность»

    Сохранение низких цен на электроэнергию в России назвали важным

    Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

    Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

    Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

    Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

    В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше