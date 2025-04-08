Стоимость золотых резервов России поставила новый рекорд

Стоимость золотых резервов РФ достигла рекордных 229 миллиардов долларов

Стоимость золотых резервов России по итогам марта поставила новый рекорд, достигнув 229 миллиардов долларов. За год показатель вырос более чем на треть (на 38 процентов) — на 1 апреля 2024-го он был равен 166 миллиардам, следует из материалов Центробанка.

Доля драгметалла в резервах, которая уже в прошлом месяце оказалась максимальной с 1999 года, снова стала больше, увеличившись с 34,4 до 35,4 процента, указывает РИА Новости.

В целом отечественные международные резервы выросли за марте на 15 миллиардов долларов, то есть примерно на 2,4 процента, составив 647,4 миллиарда долларов.

По итогам 2024 года запасы монетарного золота оценивались регулятором РФ на уровне 2332,76 тонны, что примерно соответствует французским (2436,8 тонны) и китайским (2264,3 тонны), но уступает немецким (3351,5 тонны) и американским (8133,5 тонны).