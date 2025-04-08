Песков: Решение Латвии по сносу военных мемориалов является позором для страны

Решение властей Латвии по массовому сносу военных мемориалов является позором для страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей», — сказал он.

7 апреля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о намерении латвийских властей уничтожить находящиеся в стране военные мемориалы. Отмечается, что таким образом Рига хочет «омрачить празднование 9 мая».

Ранее в столице Эстонии Таллине уничтожили монументы, воздвигнутые в честь павших на войне балтийских моряков, офицеров и солдат Красной армии. В МИД России назвали такие действия политикой по осквернению мест упокоения советских военнослужащих.