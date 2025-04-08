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12:41, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле назвали позором решение Латвии по военным мемориалам

Песков: Решение Латвии по сносу военных мемориалов является позором для страны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Решение властей Латвии по массовому сносу военных мемориалов является позором для страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей», — сказал он.

7 апреля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о намерении латвийских властей уничтожить находящиеся в стране военные мемориалы. Отмечается, что таким образом Рига хочет «омрачить празднование 9 мая».

Ранее в столице Эстонии Таллине уничтожили монументы, воздвигнутые в честь павших на войне балтийских моряков, офицеров и солдат Красной армии. В МИД России назвали такие действия политикой по осквернению мест упокоения советских военнослужащих.

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