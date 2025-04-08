В центре российского города заметили стадо коров на прогулке

В центре Большого камня в Приморском крае заметили стадо коров на прогулке

Жители Большого Камня, расположенного в Приморском крае, заметили стадо коров на прогулке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животные были сняты на камеры в центре российского города. Они прогуливались под окнами пятиэтажного жилого дома на улице Карла Маркса. После криков местных жителей одна из коров громко замычала.

«Что буренки искали тут — пояснить нам не смогли, их спугнули бродячие собаки. Возможно, решили сменить надоевшую деревню на городские вайбы», — подписали пост авторы канала.

Ранее сообщалось, что косуля устроила забег в центре города Свободный в Амурской области.

