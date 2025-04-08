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12:53, 8 апреля 2025Спорт

Владелец «Вашингтона» назвал условие Овечкина для продления контракта с командой

Владелец «Вашингтона» Леонсис: В 2021 году Овечкин просил построить сильный клуб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Adam Hunger / AP

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис назвал условие нападающего и капитана команды Александра Овечкина для продления контракта в 2021 году. Его слова приводятся на сайте лиги.

Леонсис вспомнил, что Овечкин просил построить сильную команду. «Если у нас будет сильная команда, все остальное приложится само собой. Я не хочу быть парнем, который бьет рекорды, играя в четвертом звене и выходя в большинстве», — заявил тогда Овечкин.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.

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