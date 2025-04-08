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12:33, 8 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Японии о готовности к мирному договору

Депутат Чепа: Россия ждет мирного договора с Японией очень много лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Обсуждение принадлежности Курильских островов и других вопросов с Японией должно начаться после подписания мирного соглашения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что правительство Японии настроено на решение вопроса о принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора с Россией. Об этом МИД страны сообщил в ежегодном докладе «Синяя книга».

«Мы ждем этого мирного договора очень-очень много лет, и это должно явиться основой обсуждения островов. Вообще, их принадлежность определена нашей Конституцией, и, обсуждая этот вопрос, мы будем действовать в соответствии с нашим основным законом», — отреагировал депутат.

Ранее в России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Токио. Она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

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